Как избавиться от проволочника без химии: простой осенний прием с бархатцами и сидератами спасет урожай картофеля

Как избавиться от проволочника без химии: простой осенний прием с бархатцами и сидератами спасет урожай картофеля

Проволочник — настоящий враг картофельных грядок. Личинки жука-щелкуна способны за сезон испортить значительную часть урожая, превращая клубни в непригодные для еды. Избавиться от вредителя полностью сложно, но есть проверенные способы снизить его численность без применения химии.

Осенняя защита с бархатцами

Многие знают о луковой шелухе, которую кладут в лунку при посадке картофеля. Но не все огородники используют более эффективный метод, который работает уже осенью.

Бархатцы — природные репелленты. Их специфический запах отпугивает проволочника и нематоду. Даже после цветения растения сохраняют свои защитные свойства.

Чтобы защитить почву:

Обрежьте надземную часть бархатцев. Измельчите их секатором. Рассыпьте по грядкам, где рос картофель. При перекопке заделайте в почву.

Такой приём не только улучшает структуру грунта, но и снижает количество вредителей, готовящихся к зимовке.

Дополнительный приём против вредителя

Осенью на бывшей картофельной делянке можно посеять сидераты: фацелию или бобовые культуры. Эти растения подавляют развитие личинок и способствуют оздоровлению почвы.

Регулярное применение таких природных методов позволяет сохранить урожай и обойтись без агрессивных химических средств.

Как избавиться от надоедливой корневой поросли косточковых, особенно вишни и сливы? Эти вездесущие отростки редко радуют садовода и ослабляют родительские деревья, мешая огороду.