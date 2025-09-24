Как избавиться от проволочника без химии: простой осенний прием с бархатцами и сидератами спасет урожай картофеля

Проволочник — настоящий враг картофельных грядок. Личинки жука-щелкуна способны за сезон испортить значительную часть урожая, превращая клубни в непригодные для еды. Избавиться от вредителя полностью сложно, но есть проверенные способы снизить его численность без применения химии.
Осенняя защита с бархатцами
Многие знают о луковой шелухе, которую кладут в лунку при посадке картофеля. Но не все огородники используют более эффективный метод, который работает уже осенью.
Бархатцы — природные репелленты. Их специфический запах отпугивает проволочника и нематоду. Даже после цветения растения сохраняют свои защитные свойства.
Чтобы защитить почву:
- Обрежьте надземную часть бархатцев.
- Измельчите их секатором.
- Рассыпьте по грядкам, где рос картофель.
- При перекопке заделайте в почву.
Такой приём не только улучшает структуру грунта, но и снижает количество вредителей, готовящихся к зимовке.
Дополнительный приём против вредителя
Осенью на бывшей картофельной делянке можно посеять сидераты: фацелию или бобовые культуры. Эти растения подавляют развитие личинок и способствуют оздоровлению почвы.
Регулярное применение таких природных методов позволяет сохранить урожай и обойтись без агрессивных химических средств.
