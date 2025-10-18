Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 06:03

Пить или не пить во время еды: как правильно организовать водный режим для стройности и здоровья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие думают, что запивать еду во время приема пищи полезно для пищеварения. Однако врачи предупреждают, что эта привычка может навредить организму.

Дело в том, что вода разбавляет желудочный сок, снижая концентрацию ферментов, из-за чего пища переваривается медленнее. Кроме того, жидкость растягивает стенки желудка, провоцируя переедание.

Сладкие напитки во время еды особенно опасны — они не только мешают пищеварению, но и добавляют лишние калории. Оптимально пить воду за 20–30 минут до еды — это подготовит желудок и снизит аппетит.

После приема пищи следует подождать не менее часа. Такой режим улучшает метаболизм и помогает контролировать вес.

Ранее нутрициолог Юлия Попова рассказала, что популярная фрукторианская диета может быть крайне опасной, поскольку критический дефицит белка разрушает организм. По ее словам, несбалансированный рацион вызывает мощный стресс и приводит к необратимым гормональным сбоям.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
