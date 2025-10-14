«Необратимые сбои»: названа смертельная опасность фрукторианской диеты

Популярная фрукторианская диета может быть крайне опасной, поскольку критический дефицит белка разрушает организм, заявила NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, несбалансированный рацион вызывает мощный стресс и приводит к необратимым гормональным сбоям.

Чем опасна фрукторианская диета? Любой сверхнизкокалорийный или несбалансированный рацион — это мощный стресс для организма. В первую очередь, развиваются критические дефициты витаминов и микроэлементов, что нарушает работу всех органов: сердца, нервной системы, ЖКТ. Запускаются необратимые гормональные сбои: щитовидная железа снижает функцию, у женщин пропадает менструация, нарушается выработка кортизола и инсулина. Критический дефицит белка разрушает все системы тела, — пояснила Попова.

Она отметила, что психологическое воздействие от таких пищевых ограничений не менее опасно, поскольку они являются прямым путем к развитию расстройств пищевого поведения. По словам нутрициолога, мозг перестает адекватно воспринимать сигналы голода и сытости.

Не менее опасно психологическое воздействие от фрукторианской диеты. Жесткие ограничения — прямой путь к расстройствам пищевого поведения, таким как анорексия и орторексия. Мозг перестает адекватно воспринимать сигналы голода и сытости, очень быстро теряется понимание нормы питания и собственного состояния здоровья. Вероятнее всего, именно поэтому гражданка Польши Каролина Кшижак отказывалась от медицинской помощи, несмотря на очевидные признаки глобальных проблем со здоровьем, — резюмировала Попова.

Ранее сообщалось, что Кшижак умерла на Бали от истощения. Девушка в течение нескольких месяцев питалась исключительно фруктами. К моменту смерти ее вес составлял менее 23 кг. Известно, что 27-летняя девушка увлекалась йогой и веганством, а позже полностью отказалась от термически обработанной пищи, перейдя на сыроедение.