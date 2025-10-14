Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 04:30

«Необратимые сбои»: названа смертельная опасность фрукторианской диеты

Нутрициолог Попова: дефицит белка при фрукторианской диете разрушает организм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Популярная фрукторианская диета может быть крайне опасной, поскольку критический дефицит белка разрушает организм, заявила NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, несбалансированный рацион вызывает мощный стресс и приводит к необратимым гормональным сбоям.

Чем опасна фрукторианская диета? Любой сверхнизкокалорийный или несбалансированный рацион — это мощный стресс для организма. В первую очередь, развиваются критические дефициты витаминов и микроэлементов, что нарушает работу всех органов: сердца, нервной системы, ЖКТ. Запускаются необратимые гормональные сбои: щитовидная железа снижает функцию, у женщин пропадает менструация, нарушается выработка кортизола и инсулина. Критический дефицит белка разрушает все системы тела, — пояснила Попова.

Она отметила, что психологическое воздействие от таких пищевых ограничений не менее опасно, поскольку они являются прямым путем к развитию расстройств пищевого поведения. По словам нутрициолога, мозг перестает адекватно воспринимать сигналы голода и сытости.

Не менее опасно психологическое воздействие от фрукторианской диеты. Жесткие ограничения — прямой путь к расстройствам пищевого поведения, таким как анорексия и орторексия. Мозг перестает адекватно воспринимать сигналы голода и сытости, очень быстро теряется понимание нормы питания и собственного состояния здоровья. Вероятнее всего, именно поэтому гражданка Польши Каролина Кшижак отказывалась от медицинской помощи, несмотря на очевидные признаки глобальных проблем со здоровьем, — резюмировала Попова.

Ранее сообщалось, что Кшижак умерла на Бали от истощения. Девушка в течение нескольких месяцев питалась исключительно фруктами. К моменту смерти ее вес составлял менее 23 кг. Известно, что 27-летняя девушка увлекалась йогой и веганством, а позже полностью отказалась от термически обработанной пищи, перейдя на сыроедение.

