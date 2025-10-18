Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 17:14

России предрекли скорую победу в украинском конфликте

CNN: Россия может добиться победы на Украине через несколько недель

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

В ближайшие недели Россия может одержать победу на Украине, считают журналисты CNN. Они связывают этот гипотетический успех с наступлением осени.

План России и ее база поддержки зависят от военной победы. [Президенту страны Владимиру] Путину еще предстоит ее достичь. Возможно, он добьется этого, что весьма примечательно, в ближайшие недели, учитывая, что конец октября, как правило, приносит радикальные перемены на поле боя в этом конфликте, — говорится в материале.

В рамках летнего наступления российская армия сумела удержать все ключевые города на востоке Украины. Однако, по мнению авторов, ситуация может существенно измениться до наступления зимы в ноябре. Контроль Киева над Красноармейском, Купянском и Константиновкой, согласно изданию, остается неустойчивым.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия победила в конфликте на Украине и стала сильнее. Он рассказал, что обсудил это с президентом США Дональдом Трампом, который поинтересовался его мнением. Орбан подтвердил, что исход противостояния ясен и Россия с самого начала была уверена в своем усилении.

Россия
Украина
конфликты
победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава Генштаба Британии заявил, что ВСУ обречены на поражение
На Урале нашли привязанный к дереву скелет женщины
Стало известно, завершится ли конфликт на Украине до конца 2025 года
Столичного трейдера арестовали после отправки террористам 500 рублей
«Эти сумасшедшие»: французский политик об отказе Польши выдать Журавлева
Более 40 млн жителей США могут остаться без талонов на питание
Трамп рассказал о неочевидной пользе шатдауна для республиканцев
Подросток открыл аварийный выход в самолете и задержал вылет
Молодожены приехали на отдых и провели четыре дня в плену
В Великобритании грустные гориллы из заброшенного зоопарка попали на видео
Школьник в наушниках попал под поезд
Число заболевших кишечной инфекцией в Арзамасе выросло в разы
HammAli впервые стал отцом
Мужчина воссоединился с потерянным братом благодаря одной фотографии
Мужчина разнял драку и сам избил ребенка на детской площадке
Строительство тоннеля между Россией и США: зачем он нужен, сколько стоит
В Турции зарезали создателя канала «Утро Дагестан»: что известно, версии
У бывших чиновников Грузии изъяли более $7 млн
В Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»
Появилось видео нарушения логистики ВСУ в Днепропетровской области
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.