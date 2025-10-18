России предрекли скорую победу в украинском конфликте CNN: Россия может добиться победы на Украине через несколько недель

В ближайшие недели Россия может одержать победу на Украине, считают журналисты CNN. Они связывают этот гипотетический успех с наступлением осени.

План России и ее база поддержки зависят от военной победы. [Президенту страны Владимиру] Путину еще предстоит ее достичь. Возможно, он добьется этого, что весьма примечательно, в ближайшие недели, учитывая, что конец октября, как правило, приносит радикальные перемены на поле боя в этом конфликте, — говорится в материале.

В рамках летнего наступления российская армия сумела удержать все ключевые города на востоке Украины. Однако, по мнению авторов, ситуация может существенно измениться до наступления зимы в ноябре. Контроль Киева над Красноармейском, Купянском и Константиновкой, согласно изданию, остается неустойчивым.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия победила в конфликте на Украине и стала сильнее. Он рассказал, что обсудил это с президентом США Дональдом Трампом, который поинтересовался его мнением. Орбан подтвердил, что исход противостояния ясен и Россия с самого начала была уверена в своем усилении.