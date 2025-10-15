Пиццаладушки на кефире: вкуснейший завтрак на скорую руку — тесто очень простое и месится за минуты. Они станут вашим секретным оружием для быстрых и сытных завтраков! Нежное тесто, расплавленный сыр и пикантная начинка создают вкус настоящей пиццы в формате оладий. Идеальное решение, когда хочется чего-то особенного, но времени на готовку совсем нет.
Ингредиенты
- Кефир — 350 мл
- Мука — 250 г
- Колбаса вареная — 100 г
- Сыр твердый — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Укроп — 2 ст. л.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Смешайте кефир с яйцами, добавьте просеянную муку с содой и замесите однородное тесто. Колбасу и помидор нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. Добавьте начинку и рубленый укроп в тесто, посолите и поперчите.
- Выкладывайте ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой до румяной корочки. Подавайте горячими с кетчупом или чесночным соусом.
Ранее мы готовили творожники — самые вкусные оладьи. Она жарятся на сливочном масле и надуваются как подушечки.