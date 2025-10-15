Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 07:00

Пиццаладушки на кефире: вкуснейший завтрак на скорую руку — тесто очень простое и месится за минуты

Пиццаладушки на кефире: вкуснейший завтрак на скорую руку — тесто очень простое и месится за минуты. Они станут вашим секретным оружием для быстрых и сытных завтраков! Нежное тесто, расплавленный сыр и пикантная начинка создают вкус настоящей пиццы в формате оладий. Идеальное решение, когда хочется чего-то особенного, но времени на готовку совсем нет.

Ингредиенты

  • Кефир — 350 мл
  • Мука — 250 г
  • Колбаса вареная — 100 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Укроп — 2 ст. л.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Смешайте кефир с яйцами, добавьте просеянную муку с содой и замесите однородное тесто. Колбасу и помидор нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. Добавьте начинку и рубленый укроп в тесто, посолите и поперчите.
  2. Выкладывайте ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой до румяной корочки. Подавайте горячими с кетчупом или чесночным соусом.

Ранее мы готовили творожники — самые вкусные оладьи. Она жарятся на сливочном масле и надуваются как подушечки.

Читайте также
За рассаду больше не переживаю: сею эти цветы в ноябре — летом пышная клумба
Общество
За рассаду больше не переживаю: сею эти цветы в ноябре — летом пышная клумба
Баклажаны и орехи превращаются в ароматный паштет по семейному рецепту - сытный завтрак и почти без калорий
Общество
Баклажаны и орехи превращаются в ароматный паштет по семейному рецепту - сытный завтрак и почти без калорий
Капустный салат с яйцами и горошком: скорее всего вы так еще не смешивали. Сочетание простое, но вкус обалденный
Общество
Капустный салат с яйцами и горошком: скорее всего вы так еще не смешивали. Сочетание простое, но вкус обалденный
Готовим быструю пиццу без раскатки: нежное тесто на сметане, а начинка по вкусу
Общество
Готовим быструю пиццу без раскатки: нежное тесто на сметане, а начинка по вкусу
Вкуснее чебуреков и сытнее драников: готовим белорусские закиданики с фаршем
Общество
Вкуснее чебуреков и сытнее драников: готовим белорусские закиданики с фаршем
пицца
оладьи
панкейки
завтраки
кефир
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Как подготовить огород к зиме, что посадить, чем укрыть растения
В Европе боятся, что обещания Трампа насчет «Томагавков» окажутся блефом
Военный рассказал, как ВСУ минируют дороги под Херсоном
«Вашингтон» вырвал победу у «Тампы» в овертайме без помощи Овечкина
Аэропорт Уфы перестал принимать и выпускать рейсы
«Мосводоканал» хочет взыскать с известной артистки долги по коммуналке
Экс-судья ВС Момотов выплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры
Полицейского ударили ножом недалеко от Дворцовой площади
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 октября: инфографика
Более полусотни беспилотников ВСУ атаковали регионы России ночью
Почти три тысячи фур из Китая застряли по пути в Россию
Новые столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана
В Госдуме раскрыли, что делать при задержке премий на работе
Чэлпэк — тонкие жареные лепешки по-татарски: готовим за 5 минут!
В Волгоградской области раскрыли последствия атаки дронов ВСУ на регион
Названы три чудо-овоща, которые спасут печень от болезней: что известно
Экс-депутат из Норвегии оказалась наемницей в рядах ВСУ
Бот для сдачи в плен стал хитом среди военных ВСУ под Купянском
В российском аэропорту ввели ограничительные меры
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.