Пиццаладушки на кефире: вкуснейший завтрак на скорую руку — тесто очень простое и месится за минуты. Они станут вашим секретным оружием для быстрых и сытных завтраков! Нежное тесто, расплавленный сыр и пикантная начинка создают вкус настоящей пиццы в формате оладий. Идеальное решение, когда хочется чего-то особенного, но времени на готовку совсем нет.

Ингредиенты

Кефир — 350 мл

Мука — 250 г

Колбаса вареная — 100 г

Сыр твердый — 100 г

Яйца — 2 шт.

Помидор — 1 шт.

Укроп — 2 ст. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Смешайте кефир с яйцами, добавьте просеянную муку с содой и замесите однородное тесто. Колбасу и помидор нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. Добавьте начинку и рубленый укроп в тесто, посолите и поперчите. Выкладывайте ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой до румяной корочки. Подавайте горячими с кетчупом или чесночным соусом.

