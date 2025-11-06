Этот куриный паштет хорош по любому поводу, особенно на любимом хлебе! Вкуснятина хоть на завтрак, хоть на ужин

Есть блюда, которые создают атмосферу уюта и праздника одновременно. Этот нежный куриный паштет — именно такой случай! Представьте: бархатистая текстура с тонкими нотками тимьяна и лавра, теплое послевкусие коньяка... А готовится это изысканное угощение проще некуда — все ингредиенты обжариваются и взбиваются в блендере. Такой паштет станет звездой завтрака, украсит праздничный стол или просто сделает обычный вечер особенным. Подавайте его на тостах из любимого хлеба и наслаждайтесь моментом!
Вам понадобится: 400 г куриной печени, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 280 г сливочного масла, 50 мл коньяка, 1 веточка тимьяна, 1 лавровый лист, соль, перец. Печень промойте и обсушите. Лук нарежьте кубиками. В сковороде растопите 30 г сливочного масла, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте печень, тимьян и лавровый лист. Жарьте 7–8 минут до исчезновения розового сока. Влейте коньяк и дайте спирту выпариться (1–2 минуты). Уберите лавр и тимьян. Переложите массу в блендер, добавьте оставшееся масло кусочками, чеснок, соль и перец. Взбивайте до гладкости. Разложите по формочкам, залейте растопленным маслом для консервации и уберите в холодильник на 4 часа.
