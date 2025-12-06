Новогодний хит: безалкогольный клубничный мохито — гости и дети будут в восторге

Приготовьте к праздничному застолью освежающий безалкогольный клубничный мохито. Это настоящий новогодний хит! Гости и дети будут в восторге от такого напитка.

Вам понадобится: 150 г замороженной клубники, 1 лайм, пучок свежей мяты, 4 ч. л. тростникового сахара, 500 мл газированной воды, лед. Размороженную клубнику разомните в бокале вместе с мятой и сахаром. Лайм нарежьте дольками, одну половинку выжмите в бокал, вторую нарежьте кружочками для украшения. Наполните бокалы льдом, добавьте кружочки лайма и оставшиеся ягоды клубники. Медленно влейте газированную воду, аккуратно перемешайте. Украсьте веточкой мяты.

Вкус этого напитка — идеальный баланс сладости клубники, свежести мяты и цитрусовой кислинки лайма. Напиток получается не только вкусным, но и эффектным — ярко-красные ягоды и зеленая мята создают праздничный новогодний вид.

