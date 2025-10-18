В Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»

В Турции обнаружено тело Абакара Абакарова, основателя Telegram-канала «Утро Дагестан», известного своими антисемитскими публикациями незадолго до событий в аэропорту Махачкалы в 2023 году, передает HaksozHaber. Инцидент произошел на вилле, сдаваемой посуточно в районе Эюпсултан в Стамбуле.

Уборщица нашла тело мужчины без признаков жизни. Полиция и медики, прибывшие на место, обнаружили Абакарова с ножевым ранением на полу в луже крови. Тело было направлено в Институт судебной медицины для определения причины смерти.

Записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что неизвестный мужчина прибыл на виллу в сопровождении Абакарова 7 октября. Вечером этого же дня подозреваемый покинул здание, унося с собой две сумки. Правоохранительные органы приступили к расследованию для установления личности данного лица.

