18 октября 2025 в 17:52

В Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»

HaksozHaber: в Турции убили основателя Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакарова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Турции обнаружено тело Абакара Абакарова, основателя Telegram-канала «Утро Дагестан», известного своими антисемитскими публикациями незадолго до событий в аэропорту Махачкалы в 2023 году, передает HaksozHaber. Инцидент произошел на вилле, сдаваемой посуточно в районе Эюпсултан в Стамбуле.

Уборщица нашла тело мужчины без признаков жизни. Полиция и медики, прибывшие на место, обнаружили Абакарова с ножевым ранением на полу в луже крови. Тело было направлено в Институт судебной медицины для определения причины смерти.

Записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что неизвестный мужчина прибыл на виллу в сопровождении Абакарова 7 октября. Вечером этого же дня подозреваемый покинул здание, унося с собой две сумки. Правоохранительные органы приступили к расследованию для установления личности данного лица.

Ранее одного из крупнейших криптобизнесменов Украины Костю Кудо (настоящее имя Константин Ганич) нашли мертвым. Его тело было обнаружено ночью 11 октября в Оболони в Lamborghini Urus. Ганич переживал депрессию и финансовые трудности, несмотря на руководство «Ассоциацией трейдеров Украины» и владение Ferrari 296 GTB стоимостью около 15 млн гривен (29,2 млн рублей).

Турция
убийства
ножевые ранения
расследования
В Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»
