11 октября 2025 в 12:09

Одного из крупнейших криптобизнесменов Украины нашли мертвым

На Украине покончил с собой один из самых крупных криптобизнесменов Ганич

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из самых крупных криптопредпринимателей Украины, блогер Костя Кудо (настоящее имя — Константин Ганич), покончил с собой, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, тело 32-летнего бизнесмена обнаружили ночью 11 октября на Оболони в собственном Lamborghini Urus.

По словам знакомых Ганича, он жаловался на депрессию и финансовые проблемы. Мужчина являлся директором организации «Ассоциация трейдеров Украины». Кроме того, у него была единственная на Украине Ferrari 296 GTB стоимостью 15 млн гривен (29,2 млн рублей).

Ранее сообщалось, что этой же ночью обрушился мировой рынок криптовалют. Так, биткоин опустился ниже психологически важной отметки в $105 тыс. (8,5 млн рублей), чего не происходило с конца июня 2025 года. На фоне падения биткоина резкое снижение продемонстрировали и другие ведущие криптовалюты.

До этого заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков рассказал, что около 20 млн россиян используют криптовалюту в разных целях. По его словам, в России нужна своя инфраструктура для защиты граждан и получения экономического эффекта от такой валюты.

Украина
самоубийства
бизнесмены
криптовалюты
