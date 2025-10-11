Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 01:22

Стоимость биткоина упала ниже показателей июня этого года

Binance: стоимость биткоина упала ниже $105 тыс. по сравнению с июнем этого года

Курс биткоина продемонстрировал значительное снижение во время торгов на крупнейшей криптовалютной площадке Binance. Цифровой актив опустился ниже психологически важной отметки в $105 тыс. (8,5 млн рублей), чего не происходило с конца июня 2025 года.

Согласно данным торговой платформы, в 00:19 по московскому времени биткоин терял в стоимости 13,68%, достигнув уровня в $104,764 тыс. Однако в течение последующих минут криптовалюта частично отыграла потери.

По состоянию на 00:19 мск биткоин снижался на 13,68% и находился на уровне $104,764 тыс. К 00:34 мск биткойн замедлил снижение и находился на отметке в $111,338 тыс. (минус 8,25 %), — отмечено на площадке.

На фоне падения биткоина резкое снижение продемонстрировали и другие ведущие криптовалюты. Существенное падение было зафиксировано у криптовалюты TON, которая в пиковый момент торговалась на 78,85% ниже предыдущих значений.

Курс Ethereum также показал отрицательную динамику. Он снизился на 19,57% до отметки $3 500,60, хотя к 00:34 мск сократил падение до 13,91%.

Ранее сообщалось, что США 1 ноября или раньше введут пошлины в размере 100% на товары из КНР. Глава Белого дома Дональд Трамп также анонсировал введение экспортного контроля за критически важным программным обеспечением. Он подчеркнул, что все будет зависеть от дальнейших действий Пекина. Это заявление уже оказало мгновенное влияние на финансовые рынки. На его фоне курс биткоина резко ускорил падение, продемонстрировав нервозность инвесторов перед угрозой полномасштабной торговой войны.

биткоины
стоимость
падения
биржи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При пожаре в Красноярском крае погиб человек
Трамп расставил точки над i в вопросе встречи с Си Цзиньпином
В Госдуме высказались о возможности декрета на любом сроке беременности
Очевидцы рассказали о работе ПВО над Волгоградом
Массированная атака на Одессу 11 октября: какие цели поражены, что известно
В Госдуме коротко охарактеризовали новое оружие РФ
«Леопарды» и «Абрамсы» уже не то. РФ выпускает чудо-танк. Что известно
Синоптик порадовал москвичей прогнозом погоды на 11 октября
«Акт отчаяния»: Захарова оценила повторное назначение Лекорню
Землетрясение магнитудой 7,3 содрогнуло Атлантический океан
В Диснейленде «Дом с привидениями» напугал женщину до смерти
Стоимость биткоина упала ниже показателей июня этого года
Долги на сотни тысяч, сериал об СВО, Заворотнюк: как живет Жигунов
Фаза Луны сегодня, 11 октября: общаемся с семьей, кормим котов рыбой
«Эвакуировали 200 человек»: пятиэтажка горит в Красноярском крае
Поездка зацепера на электричке в Подмосковье обернулась трагедией
Онлифанщицы для солдат: Зеленский отдаст доходы моделей на нужды ВСУ
«Все в голове перепуталось»: Захарова указала на ошибки МИД Украины
Трамп анонсировал введение глобальных пошлин на товары из Китая
Макрон принял неожиданное решение по премьер-министру
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.