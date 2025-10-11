Стоимость биткоина упала ниже показателей июня этого года Binance: стоимость биткоина упала ниже $105 тыс. по сравнению с июнем этого года

Курс биткоина продемонстрировал значительное снижение во время торгов на крупнейшей криптовалютной площадке Binance. Цифровой актив опустился ниже психологически важной отметки в $105 тыс. (8,5 млн рублей), чего не происходило с конца июня 2025 года.

Согласно данным торговой платформы, в 00:19 по московскому времени биткоин терял в стоимости 13,68%, достигнув уровня в $104,764 тыс. Однако в течение последующих минут криптовалюта частично отыграла потери.

По состоянию на 00:19 мск биткоин снижался на 13,68% и находился на уровне $104,764 тыс. К 00:34 мск биткойн замедлил снижение и находился на отметке в $111,338 тыс. (минус 8,25 %), — отмечено на площадке.

На фоне падения биткоина резкое снижение продемонстрировали и другие ведущие криптовалюты. Существенное падение было зафиксировано у криптовалюты TON, которая в пиковый момент торговалась на 78,85% ниже предыдущих значений.

Курс Ethereum также показал отрицательную динамику. Он снизился на 19,57% до отметки $3 500,60, хотя к 00:34 мск сократил падение до 13,91%.

Ранее сообщалось, что США 1 ноября или раньше введут пошлины в размере 100% на товары из КНР. Глава Белого дома Дональд Трамп также анонсировал введение экспортного контроля за критически важным программным обеспечением. Он подчеркнул, что все будет зависеть от дальнейших действий Пекина. Это заявление уже оказало мгновенное влияние на финансовые рынки. На его фоне курс биткоина резко ускорил падение, продемонстрировав нервозность инвесторов перед угрозой полномасштабной торговой войны.