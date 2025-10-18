В Крыму скончался бывший глава парламента

Скончался бывший глава крымского парламента Леонид Грач, передает пресс-служба Государственного совета республики. На момент смерти ему было 77 лет. Грач занимал пост председателя Верховного совета Автономной Республики Крым на протяжении четырех лет — с 1998 по 2002 год. Кроме того, политик являлся почетным гражданином Керчи.

Президиум Государственного совета Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной крымского политического деятеля <…> Грача Леонида Ивановича, — говорится в некрологе.

Ранее в Тюмени прошла церемония прощания с заслуженным врачом-онкологом Александром Барышниковым, скончавшимся на 82-м году жизни. Региональный департамент здравоохранения выразил соболезнования семье и отметил вклад специалиста в развитие медицины.

До этого на 94-м году жизни скончался Юрий Бармаков — первый заместитель научного руководителя Всероссийского НИИ автоматики имени Н. Л. Духова. Причины смерти ученого не раскрываются. Бармаков являлся лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР.