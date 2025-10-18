Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 17:48

В Крыму скончался бывший глава парламента

В Крыму скончался экс-глава парламента Леонид Грач

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скончался бывший глава крымского парламента Леонид Грач, передает пресс-служба Государственного совета республики. На момент смерти ему было 77 лет. Грач занимал пост председателя Верховного совета Автономной Республики Крым на протяжении четырех лет — с 1998 по 2002 год. Кроме того, политик являлся почетным гражданином Керчи.

Президиум Государственного совета Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной крымского политического деятеля <…> Грача Леонида Ивановича, — говорится в некрологе.

Ранее в Тюмени прошла церемония прощания с заслуженным врачом-онкологом Александром Барышниковым, скончавшимся на 82-м году жизни. Региональный департамент здравоохранения выразил соболезнования семье и отметил вклад специалиста в развитие медицины.

До этого на 94-м году жизни скончался Юрий Бармаков — первый заместитель научного руководителя Всероссийского НИИ автоматики имени Н. Л. Духова. Причины смерти ученого не раскрываются. Бармаков являлся лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР.

прощания
смерти
соболезнования
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава Генштаба Британии заявил, что ВСУ обречены на поражение
На Урале нашли привязанный к дереву скелет женщины
Стало известно, завершится ли конфликт на Украине до конца 2025 года
Столичного трейдера арестовали после отправки террористам 500 рублей
«Эти сумасшедшие»: французский политик об отказе Польши выдать Журавлева
Более 40 млн жителей США могут остаться без талонов на питание
Трамп рассказал о неочевидной пользе шатдауна для республиканцев
Подросток открыл аварийный выход в самолете и задержал вылет
Молодожены приехали на отдых и провели четыре дня в плену
В Великобритании грустные гориллы из заброшенного зоопарка попали на видео
Школьник в наушниках попал под поезд
Число заболевших кишечной инфекцией в Арзамасе выросло в разы
HammAli впервые стал отцом
Мужчина воссоединился с потерянным братом благодаря одной фотографии
Мужчина разнял драку и сам избил ребенка на детской площадке
Строительство тоннеля между Россией и США: зачем он нужен, сколько стоит
В Турции зарезали создателя канала «Утро Дагестан»: что известно, версии
У бывших чиновников Грузии изъяли более $7 млн
В Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»
Появилось видео нарушения логистики ВСУ в Днепропетровской области
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.