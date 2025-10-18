Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 19:42

«Дым и пламя»: ученые показали чрезвычайно активную область на Солнце

Ученые ИКИ РАН выявили чрезвычайно активную область на Солнце

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН показали чрезвычайно активную и богатую энергией область 4246 на Солнце, которая в настоящее время «в дыму и пламени» уходит на обратную сторону звезды. С 10 октября область произвела более 100 вспышек.

С 15 октября здесь начались крупные выбросы плазмы в плоскости земной орбиты, но к этому моменту активный центр уже ушел с линии Солнце — Земля, — рассказали в лаборатории.

Сейчас в центре продолжаются мощные взрывы: только за 18 октября здесь произошло пять сильных вспышек. Однако в лаборатории уточнили, что для Земли эти текущие события никаких рисков не несут. Область появится в поле зрения Земли примерно через две недели на противоположном краю Солнца, но, скорее всего, к тому моменту будет уже «полностью разрушенной, остывшей, мертвой».

Ранее россиянам сообщили, что в конце октября 2025 года к Земле приблизится крупная комета под названием Lemmon (C/2025 A6). Астроном и сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин рассказал, что на минимальное расстояние к нашей планете (около 90 млн км) она подойдет 21 октября, но наблюдать ее можно будет уже за несколько дней до этого.

