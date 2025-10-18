В Германии нашли крупное месторождение лития на 43 млн тонн

Германия может стать независимым игроком на международном рынке сырьевых ресурсов после обнаружения крупного месторождения лития в Альтмарке, сообщает компания Neptune Energy. Находка может принести стране миллиарды евро, поскольку месторождение содержит приблизительно 43 млн тонн эквивалента карбоната лития.

Для будущего немецкой автомобильной промышленности это может стать настоящим переломным моментом, — сказано в сообщении.

Neptune Energy планирует применить усовершенствованный метод добычи: литий будет извлекаться путем фильтрации из термальной воды, которую затем будут возвращать обратно под землю. Если эта технология будет использована, по предварительным прогнозам, с 2025 по 2042 год проект может обеспечить валовую добавленную стоимость Германии в размере €6,4 млрд (605 млрд рублей) и создать до 1500 рабочих мест.

Ранее в Венгрии нашли новое нефтяное месторождение, которое может давать порядка одной тысячи баррелей в сутки. Представители нефтегазовой компании MOL добавили, что на данный момент пробурили на глубину 2,4 километра. Скважина находится в районе города Гальгахевиз. Новое нефтяное месторождение составляет примерно 0,5% от общего объема добычи всей группы MOL.