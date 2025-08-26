Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Мы не признаем»: в Боливии взбунтовались против России

Кандидат в президенты Боливии Кирога планирует разорвать контакты с РФ

Хорхе Кирога Хорхе Кирога Фото: Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил, что в случае победы на выборах намерен расторгнуть соглашение о добыче лития с Россией и Китаем, передает France 24. По его словам, существующие контракты не будут признаны.

Мы не признаем контракты [уходящего президента Луиса] Арсе. Давайте остановим их, они не будут одобрены, — предложил Кирога.

Кроме того, политик сообщил о планах провести преобразования экономической модели, направленной на урезание госрасходов. Хорхе Кирога прошел во второй тур президентских выборов. Они состоятся 19 октября. В первом раунде он занял второе место.

Ранее действующий президент Луис Арсе сообщил, что новое руководство Боливии может отказаться от соглашений с Россией и Китаем по литию. По его словам, контракты находятся под угрозой из-за возможного прихода к власти оппозиции. Он напомнил, что соглашения охватывают весь цикл индустриализации лития — от добычи сырья до выпуска аккумуляторов. Запасы этого полезного ископаемого в стране оцениваются в 23 млн тонн.

