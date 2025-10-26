Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 12:00

Стало известно, сможет ли ЕС преодолеть зависимость от лития из Китая

Аналитик Левашенко: ЕС не сможет преодолеть зависимость от лития из Китая

Евросоюз вряд ли сможет преодолеть зависимость от Китая и достигнуть полной самообеспеченности литием к 2030 году, несмотря на запуск новых проектов по его добыче и переработке, полагает заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Так он прокомментировала сообщения об обнаружении в Германии крупнейшего месторождения лития с запасами около 43 млн тонн и планы Европы запустить три проекта, охватывающие полный цикл — от добычи до переработки, передает РИА Новости.

Этого пока представляется недостаточным для самообеспеченности ЕС к 2030 году и преодоления зависимости от Китая в части разработки продукции аккумуляторного лития для компонентов батарей, однако многое будет зависеть от желания инвесторов финансировать этот и другие европейские проекты на всех этапах, — отметила Левашенко.

Ранее Председатель Евроомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запуске новой инициативы, направленной на сокращение зависимости ЕС от поставок критически важных сырьевых ресурсов из Китая. По ее словам, проект предусматривает укрепление партнерства с такими странами, как Австралия, Канада, Казахстан, Узбекистан, Украина и Чили. Речь идет о сфере поставок и переработки сырья.

Европа
Германия
ресурсы
литий
Китай
поставки
