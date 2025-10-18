Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 19:35

В правительстве назвали сумму, выделенную для Белгорода и Брянска

В кабмине выделили 3,5 млрд рублей на энергоснабжение Белгорода и Брянска

Россия, Белгород Россия, Белгород Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Правительство России направило 3,5 млрд рублей на закупку энергорезервов для Белгорода и Брянска, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения. Отмечается, что 2,35 млрд рублей предназначены для Белгородской области, еще 1,18 млрд — для Брянской.

Выделить в 2025 году Минэнерго России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 533 284 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам Белгородской и Брянской областей, — отмечается в документе.

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что в текущем году в России запланирован ввод 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей и более 30 тыс. километров линий электропередачи. По его словам, в некоторых регионах страны в этой сфере ведется системная работа.

Ранее Цивилев утверждал, что российская энергосистема полностью готова к прохождению пиковых нагрузок в зимний период. Глава ведомства сообщил президенту страны о продолжении планомерной модернизации инфраструктуры и расширении мощностей.

Белгородская область
Брянская область
Правительство РФ
Минэнерго
