В правительстве назвали сумму, выделенную для Белгорода и Брянска

Правительство России направило 3,5 млрд рублей на закупку энергорезервов для Белгорода и Брянска, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения. Отмечается, что 2,35 млрд рублей предназначены для Белгородской области, еще 1,18 млрд — для Брянской.

Выделить в 2025 году Минэнерго России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 533 284 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам Белгородской и Брянской областей, — отмечается в документе.

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что в текущем году в России запланирован ввод 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей и более 30 тыс. километров линий электропередачи. По его словам, в некоторых регионах страны в этой сфере ведется системная работа.

Ранее Цивилев утверждал, что российская энергосистема полностью готова к прохождению пиковых нагрузок в зимний период. Глава ведомства сообщил президенту страны о продолжении планомерной модернизации инфраструктуры и расширении мощностей.