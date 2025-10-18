Вэнс ответил на споры вокруг «пророссийского» галстука главы Пентагона Вэнс: глава Пентагона Хегсет мог надеть галстук в цветах американского флага

Глава Пентагона Пит Хегсет был на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в галстуке в цветах американского флага, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в социальной сети Х. Так он ответил на сообщения о том, что набор цветов аксессуара совпадает с российским триколором.

Или, может быть, он носил цвета Америки, — написал Вэнс в ответ на публикацию о галстуке Хегсета.

Цвета на аксессуаре министра обороны — белый, синий и красный — были расположены в том же порядке, что и на флаге РФ, что вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп стремится сместить с поста президента Украины. По его словам, американский лидер планирует способствовать приходу к власти более уступчивой фигуры для упрощения диалога с Россией.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Трампа вызывают у Зеленского шок. Реакцию главы Украины он сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента в настоящее время заметно ухудшается.