Власти отреагировали на скандал с урезанными зарплатами учителей В Минпросвещения опровергли информацию об отмене доплат учителям

Поправки в нормативные акты, касающиеся оплаты труда школьных педагогов, затронули только Башкирию и Тульскую область, а не 12 субъектов России, как сообщалось ранее, сообщила ТАСС председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что учителям из 12 регионов урезают и отменяют стимулирующие выплаты и надбавки.

По информации региональных организаций Общероссийского профсоюза образования, из упомянутых в статье регионов изменение нормативных правовых актов по оплате труда произошли в Республике Башкортостан и Тульской области, — сказала она.

Как пояснила Солодилова, уменьшение зарплат в отдельных случаях связано со снижением учебной нагрузки и перераспределением дополнительных обязанностей, включая внеурочную деятельность. В профсоюзные организации поступают отдельные обращения, которые оперативно рассматриваются с выездом в учебные заведения, заключила она.

До этого депутаты от «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым предложили ввести ежемесячные выплаты учителям за работу в переполненных классах. Согласно документу, педагоги будут получать не менее тысячи рублей за каждого ученика сверх установленной нормы.