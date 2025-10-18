Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 19:29

Экс-бойфренд Бузовой признался, что не хочет выходить из дома

Певец Дава признался, что не хочет выходить из квартиры после появления семьи

Дава (настоящее имя — Давид Манукян) Дава (настоящее имя — Давид Манукян) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущий и певец Дава (настоящее имя — Давид Манукян) признался, что ему не хочется покидать квартиру после создания своей семьи, передает «Газета.Ru». По словам исполнителя, теперь у него есть место, где он ощущает себя в безопасности.

Я раньше жил всегда в арендованных квартирах — у меня не было ощущения дома. А сейчас я купил свою квартиру, у меня сложилась семья — стало так уютно, и я вернул то чувство, которое было у меня в детстве, — прокомментировал Дава.

Он отметил, что это ощущение настолько сильное, что хочется оставаться дома. Однако, по словам Давы, чтобы избежать превращения в домоседа, они с семьей стараются выходить на улицу.

Ранее Дава рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после женитьбы на певице Мари Краймбрери и рождения дочери. Несмотря на желание больше времени уделять семье, он вынужден продолжать активно работать, чтобы обеспечивать близких. Все свободное время он старается проводить с семьей.

До этого певица Мари Краймбрери рассказала в интервью о необычном предложении руки и сердца. Во время ужина с шашлыком Манукян задал ей важный вопрос. Артистка поделилась, что сначала подумала, что испортила момент, поедая блюдо.

Дава
семья
квартира
шоу-бизнес
