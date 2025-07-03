Все взрослые умерли, Хаметова снова жжет: новинки кино 3–9 июля

В кинотеатрах с 3 июля: Джек Куэйд выписывается из психбольницы, Милана Хаметова снова выводит мошенников на чистую воду, Землю накрывает новая вирусная инфекция, Виктор Добронравов погибает на дуэли, Любовь Толкалина работает психологом. На видеоплатформах также стартуют второй сезон «Песочного человека» и спин-офф сериала «Босх».

NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Настоящие детективы»

Премьера: 3 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Джек Куэйд, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Сесиль Кубило, Харрисон Стоун, Гриффин Худ, Тим Каспер, Джим Клок, Джанет Декер.

Зачем смотреть: детективный триллер со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом.

Саймон Макнэлли, недавно выписанный из психиатрической клиники, пытается начать новую жизнь, но сталкивается с галлюцинациями, приступами и недоверием окружающих. Когда он становится свидетелем похищения девушки, полиция отказывается верить его словам. Не имея доказательств и возможности четко описать преступника, Саймон объединяется с соседом Эдом Дирманом, бывшим охранником, и они вдвоем начинают собственное расследование, пытаясь выйти на след похитителя.

«Не одна дома 2»

Премьера: 3 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Милана Хаметова, Дава, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Сергей Пукита, Ева Смирнова, Марк-Малик Мурашкин, Дмитрий Колчин, Александр Абрамович.

Зачем смотреть: продолжение семейной комедии с Давой и Миланой Хаметовой в главных ролях.

Во время путешествия с родителями Маша Хаметова, уставшая от скуки в автодоме, тайком уезжает на автобусе в летний лагерь, где ее по ошибке принимают за другую девочку. В лагере она сталкивается со знакомыми аферистами, которые планируют провернуть очередную махинацию. Не имея возможности обратиться за помощью, она берет ситуацию в свои руки и начинает мешать преступникам, используя смекалку и ловушки, которые ставит по всему лагерю.

«Одни из нас»

Премьера: 3 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Джанкарло Эспозито, Мишель Докери, Эндрю Лайнер, Зои Маргарет Коллетти, Риган Алия, Джессика Осборн, Дин Скотт Васкес, Эмма Мейзел, Вернон Дэвис, Джошуа Мельник.

Зачем смотреть: психологический триллер и режиссерский дебют дочери Стивена Спилберга Дестри Эллин Спилберг.

После вирусной вспышки, уничтожившей всех взрослых, группа детей отправляется на юг США, надеясь найти безопасное место для новой жизни. Путь оказывается полон опасностей, и одна из них — встреча с женщиной, поведение которой становится все более странным. Постепенно становится ясно, что она что-то скрывает, и ее присутствие может обернуться катастрофой для всей группы.

«Песочный человек. Второй сезон»

Премьера: 3 июля.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Том Стерридж, Бойд Холбрук, Пэттон Освальт, Вивьенн Ачеампонг, Ванесу Самуньяи, Мэйсон Александр Парк, Разан Джаммаль, Сандра Джеймс-Янг, Дэвид Тьюлис, Эдди Каранджа.

Зачем смотреть: продолжение истории о Морфее, его борьбе за восстановление мира снов и поиске искупления.

Во втором сезоне Морфей возвращается в разрушенное Царство Снов и пытается восстановить порядок в обоих мирах — сне и яви. Ему приходится разбираться с последствиями прежних решений, искать утраченные артефакты и держать равновесие сил, когда Люцифер неожиданно вручает ему ключ от ада. Это привлекает внимание могущественных существ, стремящихся заполучить власть. Параллельно раскрываются отношения Морфея с другими Бесконечными, особенно с его сестрой Смертью.

«Этерна»

Премьера: 5 июля.

Где смотреть: Кинопоиск.

В ролях: Иван Трушин, Ксения Трейстер, Алексей Лукин, Антон Рогачев, Илья Виногорский, Евгений Зайфрид, Данил Никитин, Федор Мишеев, Валентина Ляпина, Юрий Чурсин, Иван Добронравов, Виктор Добронравов, Михаил Тройник.

Зачем смотреть: фэнтези-сериал по одноименному циклу романов Веры Камши, перезапуск кинофраншизы, начавшейся с фильма «Этерна. Часть первая»

В мире Кэртиана, в державе Талиг, после захвата власти династией Олларов законный наследник престола скрывается в независимом Агарисе — городе-государстве, управляемом церковью. Под прикрытием чужого имени он живёт среди интриг, слежки и политических игр, вынашивая план возвращения трона. Его цель — свергнуть узурпаторов и восстановить справедливый порядок, несмотря на опасности, измену и тайные союзы, которые окружают его с обеих сторон.

«Разочарованные»

Премьера: 7 июля.

Где смотреть: Оkko.

В ролях: Эрика Булатая, Елизавета Шакира, Софья Гершевич, Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина, Григорий Верник.

Зачем смотреть: драмеди с Елизаветой Шакирой, Эрикой Булатая и Софьей Гершевич в главных ролях.

Вера, Надежда и Любовь — три совершенно разные женщины, которых случай сводит на странной тематической вечеринке. Вера — циничная журналистка после болезненного расставания, Надежда — романтичная финансистка на пороге свадьбы, а Любовь — эксцентричная одиночка, уставшая от пустого флирта. Их внезапный побег с вечеринки становится точкой отсчета для дружбы, которая помогает каждой справляться с кризисами, сомнениями и переменами, сопровождающими взросление и попытки переосмыслить себя в мире, где ничего не дается легко.

«Баллард»

Премьера: 9 июля.

Где смотреть: Prime Video.

В ролях: Мэгги Кью, Джон Кэрролл Линч, Ребекка Филд, Майкл Мосли, Эми Хилл, Виктория Моролес, Кортни Тейлор, Гектор Хьюго, Ной Бин, Майкл Кэссиди.

Зачем смотреть: спин-офф сериала «Босх», в котором главный герой — детектив Рене Баллард, остро воспринимающая несправедливость и готовая рисковать жизнью ради правды.

Рене Баллард получает назначение на ночную смену в отдел по нераскрытым делам — плохо финансируемое и малоуважаемое подразделение, где работают лишь добровольцы. Назначение стало следствием конфликта с руководством после того, как она обнародовала компрометирующую правду о начальнике. Несмотря на давление и скепсис, Баллард с упорством берется за расследование старых дел. Одно из них выводит ее на след масштабного заговора, из-за которого она обращается за помощью к бывшему детективу Гарри Босху, чтобы не только остановить угрозу, но и вернуть отделу уважение и вес в системе правопорядка.

Читайте также:

Ненависть подписчиц, личная жизнь, операция: где сейчас Любовь Толкалина

Константин из «Моей прекрасной няни» высказался о перезапуске сериала

Адвокат объяснил, что грозит Канье Уэсту в случае въезда в Россию

Аль Пачино застукали за поцелуем с молодой журналисткой

Жена Давы стала жертвой мошенников