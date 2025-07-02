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02 июля 2025 в 18:17

Адвокат объяснил, что грозит Канье Уэсту в случае въезда в Россию

Адвокат Зорин: въезд Канье Уэста в Россию должен быть запрещен

Канье Уэст Канье Уэст Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Песня рэп-исполнителя Канье Уэста содержит откровенную пропаганду нацистской идеологии, демонстрацию нацистских приветствий и использование записи речи Адольфа Гитлера, заявил NEWS.ru адвокат Александр Зорин. По его убеждению, композиция однозначно является реабилитацией нацизма.

Такие материалы нельзя рассматривать как простое творчество — они несут в себе угрозу исторической правде и общественной безопасности в России, — подчеркнул он.

Адвокат сослался на часть 3 статьи 67.1 Конституции РФ, в которой закреплена обязанность государства чтить память защитников Отечества и обеспечивать защиту исторической правды. Эта норма — не формальность, а фундаментальный принцип, подчеркнул юрист.

Также он упомянул закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне», который прямо указывает на недопустимость проявлений фашизма в любой форме и возлагает на государство обязанность принимать все необходимые меры по предотвращению деятельности фашистских организаций и распространению их идеологии. Кроме того, отметил Зорин, статья 354.1 УК РФ запрещает реабилитацию нацизма, в частности оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана ВОВ, в том числе использование речей Гитлера.

За это предусмотрены серьезные наказания — от крупных штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет. Аналогично статьи 20.3 КоАП РФ и 282.4 УК РФ предусматривают ответственность за пропаганду нацистской символики и неоднократные нарушения, — предупредил адвокат

Он обратил внимание на клип к песне артиста, где имеет место демонстрация нацистских приветствий. По его словам, государство должно проявить серьезность и системность в борьбе с реабилитацией нацизма и пропагандой экстремизма, которые олицетворяет этот случай.

Что касается возможного визита певца в Россию, то, согласно законодательству РФ, въезд иностранному гражданину может быть запрещен, если его присутствие угрожает безопасности государства или общественному порядку, напомнил Зорин. Песня и клип музыканта, по его словам, «безусловно, создают такую угрозу».

Следовательно, въезд Канье Уэста в нашу страну должен быть законно и незамедлительно запрещен, — заключил юрист.

Ранее МВД Австралии аннулировало визу Канье Уэста, который спел песню о Гитлере. По утверждению властей страны, американский музыкант делал много оскорбительных замечаний.

Канье Уэст
Адольф Гитлер
нацизм
национализм
законы
Россия
шоу-бизнес
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