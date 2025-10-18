В Саратове 18 человек эвакуировали после обрушения стены аварийного дома

В Саратове после частичного обрушения стены в аварийном доме были эвакуированы 18 человек, включая четверых детей, сообщил глава города Михаил Исаев в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в Заводском районе на первом этаже. Всех жильцов вывели на улицу, для них подготовлен пункт временного размещения.

В аварийном доме в Заводском районе произошло частичное обрушение одной из внешних стен. Никто из жителей дома не пострадал. На месте работают специалисты областных и городских экстренных служб, — написал Исаев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». По данным прокуратуры, дом ранее был признан аварийным, подлежащим расселению и сносу. Надзорное ведомство проводит проверку действий должностных лиц, ответственных за содержание здания.

Ранее в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в Курганинском районе обрушилась часть стены психоневрологического интерната. По данным ведомства, пострадал один человек, возбуждено уголовное дело.