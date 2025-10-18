В Германии оценили перспективы тоннеля между РФ и США Эксперт Цепп-Ларуш: тоннель между РФ и США откроет перспективы для обеих стран

Тоннель под Беринговым проливом, который соединил бы Россию и США, воплотил бы идею «мир через развитие» в наилучшем виде, заявила основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш в беседе с ТАСС. Она отметила, что улучшение отношений между США и Россией создаст значительные возможности для развития экономического взаимодействия между двумя странами.

«Тоннель Путина — Трампа» стал бы идеальным воплощением концепции «мир через развитие», — прокомментировала эксперт.

Цепп-Ларуш также высказала мнение, что данный проект будет способствовать развитию всего российского Дальнего Востока и предоставит значительные инвестиционные возможности для стран с богатыми природными ресурсами. Эксперт отметила, что проведение новой встречи между российским и американским лидерами в Будапеште могло бы напомнить европейцам о почти забытом искусстве дипломатии.

Ранее житель города Анкоридж выразил уверенность в том, что тоннель, который свяжет Россию и Аляску, будет пользоваться большим спросом. Он считает, что этот проект станет ярким символом сотрудничества между двумя странами. По его словам, несмотря на то что некоторые люди сомневаются в реализации данного проекта, большинство людей настроены на позитивный исход.