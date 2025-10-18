В Запорожье произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в нескольких районах подконтрольного Киеву Запорожья, передает издание «РБК-Украина». При этом воздушная тревога, по данным онлайн-карты воздушных тревог, на территории области не объявлялась. Другие детали неизвестны.

Тем временем появилась информация, что глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков был ранен при атаке украинского дрона. Беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка.

До этого ВС РФ освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики. Расширили зону контроля бойцы подразделения Южной группировки войск.

За прошедшую ночь российские силы ПВО сбили над российскими регионами 41 украинский беспилотник. Атаки ВСУ были отражены на 12 регионами и над Черным морем. Наибольшее количество беспилотников противника уничтожено над территорией Брянской области — 12 дронов за ночь. По пять БПЛА сбили над Калужской областью и Башкирией, еще три — над Подмосковьем.