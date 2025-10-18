Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 21:29

Авиадиспетчер рассказал, как вулкан Килауэа на Гавайях повлиял на полеты

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях не повлияло на полеты над Тихим океаном

Фото: N. Kohagura/Usgs/Global Look Press

Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах в данный момент не повлияло на авиасообщении в регионе, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах. По его словам, также не нарушен транзит через воздушную зону.

Авиационное сообщение с расположенными на островах аэропортами пока не нарушено, равно как не нарушен и транзит бортов через воздушную зону, — рассказал источник.

Ранее на Гавайских островах произошло мощное извержение вулкана Килауэа. Высота отдельных фонтанов лавы достигает 450 метров. Туристы и местные жители специально приезжают в район извержения, чтобы увидеть завораживающее зрелище. Специалисты предупреждают, что столь интенсивные выбросы могут продолжаться от нескольких дней до месяцев.

До этого сообщалось, что извержение вулкана Левотоби на индонезийском острове Флорес привело к выбросу пепла на высоту 11,6 километров над уровнем моря. Местные власти приняли решение эвакуировать 7959 человек. Жителей и туристов призвали носить маски и респираторы. Также пришлось приостановить работу аэропорта в городе Маумере.

Авиадиспетчер рассказал, как вулкан Килауэа на Гавайях повлиял на полеты
