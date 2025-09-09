Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Белорусская смаженка: готовим пышные лепешки с сытной начинкой — простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим пышные лепешки с сытной начинкой! Белорусская смаженка сочетает в себе хрустящее тесто, пикантность соленых огурцов, нежность ветчины и тягучесть сыра. Рецепт простой, но выпечка получается воздушной и вкусной.

Для приготовления замесите простое тесто из 300 г муки, 150 мл кефира, 1 ч. л. соды и щепотки соли. Разделите на шарики, раскатайте в круг, выложите на противень. Смажьте тесто томатной пастой, сверху распределите 200 г нарезанной ветчины, 1 болгарский перец соломкой, 2 мелко нарезанных соленых огурца и посыпьте 150 г тертого сыра. Выпекайте 20–25 минут при 200 °C до румяной корочки.

Подавайте смаженку горячей, украшенной зеленью — это блюдо станет любимым у домочадцев и отлично подойдет для семейного просмотра кино.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог «Три стакана»: его невозможно испортить — не оседает.

