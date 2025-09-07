Этот яблочный пирог «Три стакана» невозможно испортить — не оседает

Яблочный пирог «Три стакана» — легендарный рецепт, который покоряет простотой и безупречным вкусом. Этот пирог невозможно испортить: он не оседает, всегда поднимается и выручает, когда гости уже на пороге!

Его главный секрет — точных пропорций нет: возьмите один стакан сахара, один стакан муки и один стакан кисломолочного продукта (кефир, сметана или мацони). Смешайте эти ингредиенты со щепоткой соды и ванилина — тесто готово. Оно получается воздушным, как бисквит, с нежной кислинкой. Яблоки (2–3 шт.) нарежьте тонкими дольками и выложите на дно формы, смазанной маслом. Залейте тестом и выпекайте 30–35 минут при 180 °C.

Вкус пирога — это гармония сочной фруктовой начинки с карамельной сладостью и влажной текстурой кекса.

Ранее стало известно, как приготовить кабачково-сырные кексы: кабачки в таком виде съедят даже дети.