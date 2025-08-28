Кабачки в таком виде съедят даже дети: готовим кабачково-сырные кексы

Кабачково-сырные кексы — это идеальный баланс нежной текстуры кабачков и пикантной сырной нотки с хрустящей золотистой корочкой. Они получаются воздушными, слегка влажными внутри. Кабачки в таком виде съедят даже дети!

Рецепт: натрите на мелкой терке 2 средних молодых кабачка (около 300 г), отожмите лишний сок. Смешайте с 2 яйцами, 100 мл растительного масла, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепоткой соли и перца. Добавьте 100 г тертого сыра и 2 ст. л. рубленой зелени (укроп/петрушка). Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разлейте по формочкам для маффинов, заполняя на 2/3, сверху посыпьте еще немного сыра. Выпекайте 25 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте теплыми — эти кексы хороши как самостоятельная закуска, так и в качестве гарнира к мясу. Они остаются вкусными даже на следующий день, если разогреть их в духовке!

