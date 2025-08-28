День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 21:01

Кабачки в таком виде съедят даже дети: готовим кабачково-сырные кексы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачково-сырные кексы — это идеальный баланс нежной текстуры кабачков и пикантной сырной нотки с хрустящей золотистой корочкой. Они получаются воздушными, слегка влажными внутри. Кабачки в таком виде съедят даже дети!

Рецепт: натрите на мелкой терке 2 средних молодых кабачка (около 300 г), отожмите лишний сок. Смешайте с 2 яйцами, 100 мл растительного масла, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепоткой соли и перца. Добавьте 100 г тертого сыра и 2 ст. л. рубленой зелени (укроп/петрушка). Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разлейте по формочкам для маффинов, заполняя на 2/3, сверху посыпьте еще немного сыра. Выпекайте 25 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте теплыми — эти кексы хороши как самостоятельная закуска, так и в качестве гарнира к мясу. Они остаются вкусными даже на следующий день, если разогреть их в духовке!

Ранее стало известно, как приготовить диетические сырники с кабачком: в них на 30% меньше калорий, чем в классических.

кексы
кабачки
рецепты
маффины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн рассказал, как прошла операция раненного миной оператора ВГТРК
Назван соперник ПСЖ в групповом этапе Лиги чемпионов
Массовая драка со стрельбой обернулась жертвами в Кабардино-Балкарии
Бразильский манекенщик утонул в бассейне греческого отеля
Закон о тишине в Чукотском АО: правила и штрафы
В Лондоне при странных обстоятельствах пропала 15-летняя туристка
Мерц высказался о возможности встречи Путина и Зеленского
«Обречены на газ в баллонах»: нефтяник о ценах на топливо и санкциях ЕС
Любителю сыра из России на 99 лет запретили въезд в Таиланд
Осужденный на 15 лет авторитет отправился «ковать победу в окопах»
В Белом доме ушли от ответа на вопрос о вооруженном конфликте с Венесуэлой
На грани возможностей: восхождение к российскому рекорду
Белый дом заявил о «недовольстве» Трампа
Семья с детьми лишилась квартиры из-за рака отца
В ВСУ предложили обучать детей военному делу с пятого класса
Крупнейший покупатель российской нефти нарастит импорт вопреки давлению США
Белый дом назвал дату выступления Трампа на Генассамблее ООН
Стало известно, кто решил не допускать Россию на Турнир четырех наций
Пропавший в Босфоре пловец Свечников сбежал в Турцию? Что говорит его мать
Эстония вручила ноту протеста временному поверенному в делах России
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.