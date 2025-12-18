Новый год-2026
18 декабря 2025 в 10:16

Дагестанские чуду с начинкой — то, что нужно для сытного завтрака: готовлю без капли масла

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Чуду — это больше чем просто лепешки, это дух дагестанского гостеприимства. Тонкое хрустящее тесто и сочная начинка из тыквы с луком покоряют с первой минуты своей простотой и насыщенным вкусом.

Для чуду мне понадобится: мука (500 г), теплая вода (250 мл), соль (1 ч. л.). Для начинки: тыква (600 г), лук (2 шт.), сливочное масло (50 г), соль, перец.

В глубокой миске смешиваю муку с солью. Постепенно вливаю теплую воду и замешиваю крутое эластичное тесто. Оно должно быть плотным, но не тугим. Накрываю полотенцем и оставляю отдыхать на 30 минут. Для начинки тыкву и лук натираю на крупной терке. Обязательно отжимаю массу руками от лишнего сока — это ключевой момент, иначе тесто размокнет. Добавляю растопленное сливочное масло, соль и перец, тщательно перемешиваю. Разделяю тесто на 8–10 частей. Каждую раскатываю в тонкий круг диаметром около 20 см. На одну половину круга распределяю начинку, отступая от края 1,5–2 см. Накрываю второй половиной и плотно защипываю края, можно пройтись по ним вилкой для надежности. Разогреваю сковороду без масла на среднем огне. Обжариваю чуду по 3–4 минуты с каждой стороны до появления золотистых пятен. Готовые лепешки сразу смазываю кусочком сливочного масла и подаю горячими.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
