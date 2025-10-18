В Ивановской области задержали главу депздрава Арсеньева

Правоохранители задержали главу департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. На данный момент решается вопрос о мере пресечения.

Заместитель председателя правительства Ивановской области — директор департамента здравоохранения Ивановской области Антон Арсеньев задержан. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, — сообщили правоохранители.

Ранее в Уфе сотрудники ФСБ задержали чиновника Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору по подозрению в получении крупной взятки. На кадрах задержания мужчина с улыбкой встретил оперативников и сказал, что давно их ждал.

До этого в СК России сообщали, что по подозрению в получении взятки был задержан директор госучреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александр Маслов. Сумма вознаграждения, согласно официальной информации, составила 965 тыс. рублей, хотя на видеозаписи допроса фигурант называет иную цифру — 1,95 млн рублей.