Поставки вооружений Украине продолжатся, несмотря на отказ президента США Дональда Трампа от передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По его мнению, глава Белого дома, встревожив в свойственной ему манере мировую общественность, «удачно поиграл в „Томагавки“», а после отказался их поставлять.

Надо признать, что пока Трамп достаточно тверд в позиции «Это не моя война, во всем виноват маразматик Б.». Впрочем, даже маразматик был против отправки дальнобойного оружия бандеровцам. Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий, — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ счел неправильным высказанный на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским тезис американского лидера Трампа о возможности объявить каждую сторону кризиса победителем. Он объяснил, что завершение СВО обернется «смертью» для нынешнего правительства Украины, потому что оппоненты Зеленского не примут никаких территориальных уступок.