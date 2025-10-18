Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 17:31

Медведев озвучил свои выводы после решения Трампа по Tomahawk

Медведев: поставки Киеву продолжатся, несмотря на отказ Трампа передать Tomahawk

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поставки вооружений Украине продолжатся, несмотря на отказ президента США Дональда Трампа от передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По его мнению, глава Белого дома, встревожив в свойственной ему манере мировую общественность, «удачно поиграл в „Томагавки“», а после отказался их поставлять.

Надо признать, что пока Трамп достаточно тверд в позиции «Это не моя война, во всем виноват маразматик Б.». Впрочем, даже маразматик был против отправки дальнобойного оружия бандеровцам. Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий, — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ счел неправильным высказанный на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским тезис американского лидера Трампа о возможности объявить каждую сторону кризиса победителем. Он объяснил, что завершение СВО обернется «смертью» для нынешнего правительства Украины, потому что оппоненты Зеленского не примут никаких территориальных уступок.

Россия
Совбез РФ
Дмитрий Медведев
мнения
поставки
ракеты
США
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Исполнитель хита «Ягода-Малинка» резко сменил имидж
Экс-глава Генштаба Британии заявил, что ВСУ обречены на поражение
На Урале нашли привязанный к дереву скелет женщины
Стало известно, завершится ли конфликт на Украине до конца 2025 года
Столичного трейдера арестовали после отправки террористам 500 рублей
«Эти сумасшедшие»: французский политик об отказе Польши выдать Журавлева
Более 40 млн жителей США могут остаться без талонов на питание
Трамп рассказал о неочевидной пользе шатдауна для республиканцев
Подросток открыл аварийный выход в самолете и задержал вылет
Молодожены приехали на отдых и провели четыре дня в плену
В Великобритании грустные гориллы из заброшенного зоопарка попали на видео
Школьник в наушниках попал под поезд
Число заболевших кишечной инфекцией в Арзамасе выросло в разы
HammAli впервые стал отцом
Мужчина воссоединился с потерянным братом благодаря одной фотографии
Мужчина разнял драку и сам избил ребенка на детской площадке
Строительство тоннеля между Россией и США: зачем он нужен, сколько стоит
В Турции зарезали создателя канала «Утро Дагестан»: что известно, версии
У бывших чиновников Грузии изъяли более $7 млн
В Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.