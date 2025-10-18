Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 18:59

Два брата отправились на рыбалку и погибли

СК: два брата утонули во время рыбалки в Челябинской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водолазы обнаружили тела двух братьев, которые отправились на рыбалку в Челябинской области, сообщили в СУ СК России по Курганской области. По данным ведомства, они спустили надувную лодку на озеро Хохловатое 13 октября, после чего пропали.

Водолазами областной поисково-спасательной службы тело одного погибшего было обнаружено и извлечено из воды 15 октября, тело второго — 17 октября. По предварительной версии, во время рыбалки лодка получила повреждение, и мужчины, оказавшись в холодной воде, не смогли спастись.

До этого у побережья Пхукета утонула 37-летняя российская туристка из Хабаровска. Женщина приехала на отдых вместе с мужем и сыном, которые стояли на берегу в момент трагедии. Погибшая служила военным прокурором.

Ранее на Майорке немецкий турист бросился в воду, чтобы спасти свою тонущую супругу, но сам ушел под воду. Во время купания 47-летняя женщина неожиданно начала тонуть. Ее 67-летний супруг заметил это и бросился ей на помощь. Однако в результате он тоже начал уходить на дно.

