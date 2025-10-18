Два брата отправились на рыбалку и погибли СК: два брата утонули во время рыбалки в Челябинской области

Водолазы обнаружили тела двух братьев, которые отправились на рыбалку в Челябинской области, сообщили в СУ СК России по Курганской области. По данным ведомства, они спустили надувную лодку на озеро Хохловатое 13 октября, после чего пропали.

Водолазами областной поисково-спасательной службы тело одного погибшего было обнаружено и извлечено из воды 15 октября, тело второго — 17 октября. По предварительной версии, во время рыбалки лодка получила повреждение, и мужчины, оказавшись в холодной воде, не смогли спастись.

