В Петербурге посетитель фитнес-клуба утонул в бассейне

В фитнес-клубе на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге во время тренировки утонул в бассейне 53-летний мужчина, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Вдова погибшего утверждает, что в момент трагедии рядом не оказалось спасателей, а попытки реанимации результата не дали.

По ее словам, погибший активно занимался в этом фитнес-клубе последние два года. Во время тренировки на одной из дорожек он внезапно ушел под воду и около двух минут провел на дне. Это заметила другая посетительница, которая забила тревогу и обратилась к персональному тренеру.

Мужчину вытащили на бортик и попытались реанимировать, но безуспешно. Его вдова обратилась в полицию, женщина винит в трагедии медиков и дежурных спасателей, которых, по ее словам, не было у воды. У погибшего остались вдова и две дочери.

