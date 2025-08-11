Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 16:47

Умер писатель и переводчик Евгений Чижов

Писатель и переводчик Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет

Евгений Чижов Евгений Чижов Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В возрасте 58 лет умер российский писатель, журналист и переводчик Евгений Чижов, сообщил в своем Telegram-канале его друг Дмитрий Данилов. Он уточнил, что 11 августа Чижов утонул в Балтийском море.

Сегодня ушел из жизни мой близкий друг прекрасный писатель Евгений Чижов (Соминский). Утонул в Балтийском море, — написал Данилов.

Чижов родился в Москве в 1966 году. Его дебютом в литературе стала опубликованная в 1997 году повесть «Бесконечный праздник». Среди его произведений — «Без имени», «Темное прошлое человека будущего», «Персонаж без роли» и «Собиратель рая». Его роман «Перевод с подстрочника» стал финалистом премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» и принес писателю премию Союза писателей Москвы «Венец».

Ранее в США ушла из жизни писательница Сара Сэлли Бингхэм, ей было 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Сара Бингхэм написала две книги мемуаров, семь романов, а также выпускала сборники с рассказами и пьесы. Первую книгу она опубликовала еще в 1960 году. По ее произведениям ставят постановки в театрах США. Среди них — спектакль о Елене Блаватской «Опасная личность». Женщина потеряла обоих братьев еще в юности, а в 2017 году трагически погиб ее младший сын — он насмерть замерз в горах.

писатели
умершие
утонули
Балтийское море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко назвал диверсией торговлю контрафактной чачей в Адлере
Операторов связи призвали усилить борьбу с мошенниками, а не с WhatsApp
Бородиной обчистили карманы во время медового месяца в Италии
В работе популярного ИИ произошел сбой
В ГД ответили Дегтяреву на введение потолка зарплат в российском футболе
Найдено объяснение неожиданным словам Трампа о скорой поездке в Россию
Жителям Ростовской области запретили снимать атаки беспилотников
Боец СВО объяснил, почему Abrams не помогли Украине на фронте
Россиянка поплатилась за сравнение школьной формы с обмундированием Гитлера
Мужчина занес инфекцию в мозг из-за внезапно треснувшего зуба
Врач зарезала сына и дочь: новые детали трагедии, потрясшей всю Россию
Психиатр раскрыла лучший способ не стать жертвой украинских вербовщиков
Змеиный охотник поймал семиметрового питона в центре мегаполиса
Россиянам дали советы, как защититься во время грозы
Психолог рассказала, как помочь женщине пережить послеродовое состояние
Без надоевших риса и огурца! Лучший салат из крабовых палочек
Бабье лето и тепло до +20? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
«Только выжигать»: депутат о фото сотрудницы суда Киева с нацистским флагом
«Грязь и отбросы»: Трамп объявил жесткие методы борьбы с преступностью
Назван единственный способ выжить при отравлении контрафактным алкоголем
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.