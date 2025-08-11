Умер писатель и переводчик Евгений Чижов

В возрасте 58 лет умер российский писатель, журналист и переводчик Евгений Чижов, сообщил в своем Telegram-канале его друг Дмитрий Данилов. Он уточнил, что 11 августа Чижов утонул в Балтийском море.

Сегодня ушел из жизни мой близкий друг прекрасный писатель Евгений Чижов (Соминский). Утонул в Балтийском море, — написал Данилов.

Чижов родился в Москве в 1966 году. Его дебютом в литературе стала опубликованная в 1997 году повесть «Бесконечный праздник». Среди его произведений — «Без имени», «Темное прошлое человека будущего», «Персонаж без роли» и «Собиратель рая». Его роман «Перевод с подстрочника» стал финалистом премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» и принес писателю премию Союза писателей Москвы «Венец».

Ранее в США ушла из жизни писательница Сара Сэлли Бингхэм, ей было 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Сара Бингхэм написала две книги мемуаров, семь романов, а также выпускала сборники с рассказами и пьесы. Первую книгу она опубликовала еще в 1960 году. По ее произведениям ставят постановки в театрах США. Среди них — спектакль о Елене Блаватской «Опасная личность». Женщина потеряла обоих братьев еще в юности, а в 2017 году трагически погиб ее младший сын — он насмерть замерз в горах.