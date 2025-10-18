Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 17:24

Минимум углеводов, максимум пользы: кетобоул с яйцом и беконом

Минимум углеводов, максимум пользы: кетобоул с яйцом и беконом Минимум углеводов, максимум пользы: кетобоул с яйцом и беконом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кетозавтрак в виде кетобоула с яйцом, беконом и цветной капустой сочетает сытность и пользу. Для приготовления потребуется одно яйцо, два ломтика бекона, 100 граммов цветной капусты и одна чайная ложка оливкового масла.

Цветную капусту нарезают мелкими соцветиями и слегка обжаривают на масле до золотистости, затем укладывают в миску. Бекон обжаривают до хруста и добавляют к капусте. Готовят яйцо пашот или всмятку, чтобы желток оставался тягучим и сочным. Все ингредиенты аккуратно смешиваются, образуя питательный и ароматный кетобоул с яйцом, беконом и цветной капустой.

Такой завтрак содержит минимум углеводов, много белка и полезные жиры, идеально подходит для поддержания энергии и чувства сытости до обеда.

Кетобоул с яйцом, беконом и цветной капустой не только полезен, но и красиво выглядит на тарелке, радуя глаз и аппетит. Простота приготовления и баланс ингредиентов делают этот завтрак любимым выбором для кетопитания.

Ранее мы рассказали, как приготовить заготовку из свеклы с чесноком.

