18 октября 2025 в 17:10

В Совфеде предположили, как Путин относится к Зеленскому

Сенатор Джабаров: Путин относится к Зеленскому как к главе неонацистского режима

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не испытывает личной ненависти к лидеру Украины Владимиру Зеленскому, таким мнением поделился в беседе с NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, в большой политике не руководствуются чувствами.

Я бы не стал уподобляться Зеленскому, говорить о симпатии или антипатии. В большой политике, в межгосударственных отношениях это не имеет значения. Политики могут нравиться или не нравиться друг другу. Путин относится к Зеленскому как к главе киевского режима, который в России называют неонацистским, — добавил Джабаров.

Собеседник напомнил, что Путин всегда отмечал свою готовность к переговорам с Зеленским. Джабаров подчеркнул, что руководитель киевской власти должен сесть за стол переговоров с конструктивными предложениями.

Зеленский пытается свести отношения с Путиным к межличностным. Но никакого повода говорить об этом нет. Путин всегда говорил о готовности к переговорам на любых уровнях. Но Зеленский должен прийти на переговоры не с бредовыми мыслями по поводу границ Украины 1991 года, а с конструктивными предложениями. Все остальное — лирика, которой Зеленский прикрывает провал на встрече с Трампом в США, — добавил Джабаров.

По его словам, Путин не станет кого-то ненавидеть. Джабаров считает, что Путин руководствуется здравым смыслом и логикой в переговорах с лидерами других стран.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Трампа вызывают у Зеленского шок. Реакцию главы Украины он сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента в настоящее время заметно ухудшается.

