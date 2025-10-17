Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 07:16

Россиянам объяснили, сколько пенсионных баллов даст стотысячная зарплата

Сенатор Мельникова: зарплата в 100 тыс. рублей принесет 4,3 пенсионных балла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Граждане России, зарабатывающие 100 тыс. рублей в месяц, могут рассчитывать на 4,3 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии, рассказала сенатор, бывшая глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, человек при этом должен работать официально.

Пока человек работает официально, у него автоматически накапливаются пенсионные коэффициенты. Если заработная плата гражданина составляет 100 тыс. рублей в месяц, то за год гражданин получит 4,3 индивидуальных пенсионных коэффициента, — объяснила Мельникова.

Она добавила, что работодатель обязан уплачивать за сотрудника страховые взносы в Социальный фонд, от которых и зависит число пенсионных баллов. Они учитываются на лицевом счете гражданина.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что пенсионеры, на попечении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, могут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Право на доплату имеют граждане, содержащие детей, внуков, супругов или родителей с ограниченной возможностью к трудовой деятельности.

