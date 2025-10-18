Европа ищет способы вмешаться в переговоры Путина с Трампом Bloomberg: ЕС хочет направить Стубба на саммит Трампа и Путина в Будапеште

Евросоюз рассматривает возможность направить президента Финляндии Александра Стубба на предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, сообщает Bloomberg. Согласно информации агентства, именно он рассматривается как подходящая кандидатура для представления интересов ЕС на переговорах.

В материале говорится, что европейские лидеры всячески стремятся участвовать в саммите, чтобы якобы «противостоять влиянию Путина на Трампа» и обеспечить учет позиции стран Европейского союза.

Переговоры лидеров двух стран состоялись 16 октября и продолжались 2,5 часа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже распорядился создать организационный комитет для подготовки к саммиту, подтвердив серьезность намерений сторон.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Стубба «русофобом из первых рядов». Так дипломат прокомментировал позицию европейских лидеров по гарантиям безопасности для Украины.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов указал в беседе с NEWS.ru на то, что отношение президента Финляндии к России резко изменилось с позитивного на негативное. По его мнению, позиция финского лидера не является искренней и похожа на эмоции девушки легкого поведения.