02 октября 2025 в 11:39

Песков анонсировал встречу Путина с президентом Республики Сербской

Песков: Путин встретится с Додиком 2 октября

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин встретится 2 октября с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это произойдет после выступления Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Сегодня он [Владимир Путин] встретится с [Милорадом] Додиком, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля отметил, что речь Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» будет связана с концепцией полицентричного мира. Он отметил, что выступление будет касаться вопроса появления новой мировой системы.

Песков добавил, что речь президента РФ на «Валдае» не меняется каждый день в зависимости от информационной повестки, на нее не влияют сиюсекундные перемены в конъюнктуре. Также представитель Кремля отметил, что российские власти внимательно следят за всеми заявлениями главы США Дональда Трампа.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин выступит 2 октября на пленарном заседании клуба «Валдай». По его словам, это мероприятие будет очень насыщенным.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Милорад Додик
Республика Сербская
