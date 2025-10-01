Песков раскрыл, как в Кремле относятся к заявлениям Трампа

Российские власти внимательно следят за всеми заявлениями главы США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль тщательно анализирует высказывания американского лидера, передает ТАСС.

Безусловно, все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин не будет переписывать свою речь на пленарную сессию «Валдая» из-за высказываний главы Белого дома. Он пояснил, что российский лидер выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры.

Ранее Трамп вновь использовал выражение «бумажный тигр» в соцсети Truth Social. Пять дней назад политик обещал не применять его больше по отношению к России или любой другой стране. Он использовал старую метафору для обозначения ситуации на Украине.

Прежде глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал сравнение президентом США России с «бумажным тигром» как элемент публичной дипломатии. Он уточнил, что подобное высказывание является стандартным инструментом в современных международных отношениях, как и другие заявления Трампа.