Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал сравнение президентом США Дональдом Трампом России с «бумажным тигром» как элемент публичной дипломатии, передает ТАСС. Он уточнил, что подобное высказывание является стандартным инструментом в современных международных отношениях.

Я уже отвечал на вопрос о том, что я думаю про те или иные высказывания президента Трампа. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны, — сказал глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.

Между тем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что НАТО с 2014 года использовало Украину как инструмент для ослабления России. По его мнению, под видом поддержки Альянс сознательно блокировал мирные инициативы и разжигал конфликт, вопреки интересам большинства украинцев.