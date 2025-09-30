Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 21:19

«Бумажный тигр»: Трамп нарушил свое обещание

Трамп вновь использовал фразу о бумажном тигре и нарушил обещание

Президент США Дональд Трамп вновь использовал выражение «бумажный тигр» в соцсети Truth Social. Пять дней назад политик обещал не применять его больше по отношению к России или любой другой стране. Он использовал старую метафору для обозначения ситуации на Украине.

Вы бумажный тигр? — написал Трамп.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал сравнение президентом США России с «бумажным тигром» как элемент публичной дипломатии. Он уточнил, что подобное высказывание является стандартным инструментом в современных международных отношениях, как и другие заявления политика.

Представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что резкие заявления Трампа о России являются тактикой для ведения переговоров. По словам дипломата, речь идет о политическом способе хозяина Белого дома занять наиболее выгодное положение по отношению к властям РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сравнил Россию с бумажным тигром после встречи с Зеленским, находясь под влиянием его видения. По словам представителя Кремля, это видение абсолютно контрастирует с мнением российской стороны.

Дональд Трамп
США
Украина
Россия
