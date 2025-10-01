Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:13

Песков указал на важную деталь в речи Путина на «Валдае»

Песков: речь Путина на «Валдае» не переписывается ежедневно

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/ Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»

Речь президента России Владимира Путина на «Валдае» не изменяется каждый день в зависимости от информационной повестки, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков РИА Новости. Представитель Кремля отметил, что на нее не влияют сиюминутные перемены в конъюнктуре.

Вместе с тем всегда на «Валдае» президент выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры, — отметил Песков.

Также представитель Кремля отметил, что российские власти внимательно следят за всеми заявлениями главы США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Кремль тщательно анализирует высказывания американского лидера.

Глава МИД России Сергей Лавров уточнял, что Путин посетит пленарную сессию конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября. Министр отметил, что встреча будет очень насыщенной.

Также Песков рассказывал, что президент не планирует заводить личные страницы в социальных сетях. Ведение персональных страниц не соответствует стилю главы государства, подчеркивал его пресс-секретарь.

