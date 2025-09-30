Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 13:20

Путин приедет на конференцию «Валдай»

Лавров: 2 октября Путин приедет на пленарную сессию конференции клуба «Валдай»

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выступит 2 октября на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, это мероприятие будет очень насыщенным.

Главное событие [заседания] будет послезавтра, когда приедет президент [Владимир] Путин. Я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная, — сказал Лавров.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что участие Путина в саммите «Большой двадцатки» в США будет зависеть от развития отношений Москвы и Вашингтона. Она добавила, что важно, как будут развиваться события в мире в целом. Шерпа отметила, что окончательное решение остается за Путиным.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что крупное выступление Путина запланировано на текущей неделе. Он уточнил, что неделя обещает быть насыщенной, и обещал позже сообщить о дате мероприятия. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в ближайшие дни у президента намечены рабочие встречи в Кремле, а также международные контакты.

