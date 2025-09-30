Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 03:01

Песков раскрыл, будет ли Путин заводить страницы в соцсетях

Песков: Путин не будет заводить личные страницы в социальных сетях

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ведение персональных страниц не соответствует стилю политика, пишет ТАСС.

Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует заводить, он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает, — указал Песков.

Президент остается в курсе происходящего в цифровом пространстве благодаря работе своей администрации, которая готовит специальные дайджесты по актуальным темам. Дополнительным источником информации являются родные и близкие Путина, которые делятся с главой государства отдельными материалами из соцсетей.

Официальные новости о деятельности президента публикуются на страницах Кремля в таких платформах, как Max, Telegram, «ВКонтакте», Rutube и YouTube. Данный подход позволяет президент совмещать публичность с персонализированным форматом взаимодействия с аудиторией.

Ранее Путин обратился к гражданам страны с поздравительным обращением по случаю годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. В своем видеообращении глава государства отметил историческую значимость этого события.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
соцсети
аккаунты
