Песков раскрыл, будет ли Путин заводить страницы в соцсетях

Российский лидер Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ведение персональных страниц не соответствует стилю политика, пишет ТАСС.

Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует заводить, он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает, — указал Песков.

Президент остается в курсе происходящего в цифровом пространстве благодаря работе своей администрации, которая готовит специальные дайджесты по актуальным темам. Дополнительным источником информации являются родные и близкие Путина, которые делятся с главой государства отдельными материалами из соцсетей.

Официальные новости о деятельности президента публикуются на страницах Кремля в таких платформах, как Max, Telegram, «ВКонтакте», Rutube и YouTube. Данный подход позволяет президент совмещать публичность с персонализированным форматом взаимодействия с аудиторией.

Ранее Путин обратился к гражданам страны с поздравительным обращением по случаю годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. В своем видеообращении глава государства отметил историческую значимость этого события.