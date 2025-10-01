Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:39

В Кремле назвали основную тему выступления Путина на «Валдае»

Песков: речь Путина на «Валдае» будет связана с концепцией полицентричного мира

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» будет связано с концепцией полицентричного мира, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что речь будет идти о новой мировой системе, о том, чем она лучше или хуже предыдущей, и к чему приведет, передает ТАСС.

[Темой выступления президента] станет «Полицентричный мир: инструкция по применению». Именно вокруг этого будет весь разговор, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что речь Путина на «Валдае» не меняется каждый день в зависимости от информационной повестки. Он отметил, что на нее не влияют сиюсекундные перемены в конъюнктуре.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин выступит 2 октября на пленарной сессии клуба «Валдай». По его словам, это мероприятие будет очень насыщенным.

Песков ранее отмечал, что крупное выступление Путина запланировано на текущей неделе. Он уточнил, что неделя обещает быть активной. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в ближайшие дни у президента намечены рабочие встречи в Кремле, а также международные контакты.

