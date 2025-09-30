Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 12:00

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог я пеку уже много лет, когда хочется быстрого, но по-настоящему домашнего угощения. Он получается невероятно влажным и ароматным, с хрустящей карамельной корочкой сверху. Секрет в том, что тесто готовится за пять минут, а яблоки можно брать любые — даже немного подвявшие. Пирог никогда не подводит: он всегда поднимается, никогда не остается сухим и исчезает со стола в мгновение ока. Идеально к чаю или с молоком на завтрак.

Нам понадобится: 1 яйцо, 70 г сахара + 1-2 ст.л. для посыпки, 10 г ванильного сахара, 30-40 г растопленного сливочного масла, 120 мл молока, 160 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, 2-3 яблока, цедра лимона по желанию. Духовку разогреваем до 180°C. Форму смазываем маслом.

В миске взбиваем яйцо с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Вливаем теплое молоко и растопленное масло, перемешиваем. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и солью, замешиваем однородное тесто.

Яблоки чистим, удаляем сердцевину и нарезаем тонкими дольками. Тесто выливаем в форму. Сверху веером выкладываем яблочные дольки, слегка утапливая их в тесте. Посыпаем оставшимся сахаром и немного сливочного масла. Выпекаем 30-35 минут до золотистой корочки. Даем немного остыть в форме.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4-х ингредиентов.

Читайте также
Кабардинские хычины с нежным творогом — универсальные лепешки на завтрак или перекус! Вкуснее сырников и запеканок
Общество
Кабардинские хычины с нежным творогом — универсальные лепешки на завтрак или перекус! Вкуснее сырников и запеканок
Яблочное суфле со сливами! Все дары моего сада в одном противне! Не отличить от шарлотки. Только нежнее!
Общество
Яблочное суфле со сливами! Все дары моего сада в одном противне! Не отличить от шарлотки. Только нежнее!
Готовлю шарлотку из 4 ингредиентов. Пирог тает во рту! Немецкая шарлотка со сливами
Общество
Готовлю шарлотку из 4 ингредиентов. Пирог тает во рту! Немецкая шарлотка со сливами
Скручиваю яблоки в рулет. Аромат корицы стоит на всю квартиру! Секрет в тесте на сгущенном молоке!
Общество
Скручиваю яблоки в рулет. Аромат корицы стоит на всю квартиру! Секрет в тесте на сгущенном молоке!
Кокосовый пирог на скорую руку: готовим из 5 недорогих ингредиентов
Общество
Кокосовый пирог на скорую руку: готовим из 5 недорогих ингредиентов
рецепты
шарлотки
яблоки
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявили, что на фронте бравады со стороны Киева нет
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.