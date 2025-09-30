Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Этот пирог я пеку уже много лет, когда хочется быстрого, но по-настоящему домашнего угощения. Он получается невероятно влажным и ароматным, с хрустящей карамельной корочкой сверху. Секрет в том, что тесто готовится за пять минут, а яблоки можно брать любые — даже немного подвявшие. Пирог никогда не подводит: он всегда поднимается, никогда не остается сухим и исчезает со стола в мгновение ока. Идеально к чаю или с молоком на завтрак.

Нам понадобится: 1 яйцо, 70 г сахара + 1-2 ст.л. для посыпки, 10 г ванильного сахара, 30-40 г растопленного сливочного масла, 120 мл молока, 160 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, 2-3 яблока, цедра лимона по желанию. Духовку разогреваем до 180°C. Форму смазываем маслом.

В миске взбиваем яйцо с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Вливаем теплое молоко и растопленное масло, перемешиваем. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и солью, замешиваем однородное тесто.

Яблоки чистим, удаляем сердцевину и нарезаем тонкими дольками. Тесто выливаем в форму. Сверху веером выкладываем яблочные дольки, слегка утапливая их в тесте. Посыпаем оставшимся сахаром и немного сливочного масла. Выпекаем 30-35 минут до золотистой корочки. Даем немного остыть в форме.

