30 сентября 2025 в 13:21

Пенсионерка из Томска обманула мошенников

Пенсионерка из Томска помогла полицейским поймать мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пенсионерка из Томска «сдала» полицейским курьера интернет-мошенников, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области. Женщина обратилась к правоохранителям, когда сама стала жертвой преступников.

Злоумышленники связались с женщиной несколько месяцев назад. Мошенники представились ей сотрудниками правоохранительных органов и начали угрожать уголовным преследованием за якобы финансирование террористической организации.

История началась с невинного звонка: мошенники под предлогом отключения радиоточки выманили у женщины персональные данные, после чего требовали передать свои сбережения в размере 500 тыс. рублей «инспектору безопасности», — уточнили в ведомстве.

Пенсионерка решила стать «наживкой» и помочь полиции поймать обманщиков. Она продолжила диалог с преступниками, договорилась о встрече с курьером и вручила ему вместо пакета с деньгами муляж, после чего курьера задержали. Оказалось, что мошенник был причастен к четырем похожим эпизодам. В общей сложности он похитил более 1,5 млн рублей и перевел своим кураторам. На посыльного завели уголовное дело.

Ранее пожилая женщина из Санкт-Петербурга стала жертвой обмана и отдала злоумышленникам слитки золота на сумму 4,4 млн рублей. Мошенники позвонили пенсионерке, представились сотрудниками банка и под предлогом декларирования сбережений убедили ее купить золото и передать незнакомке. После этого «посыльная от банка» исчезла вместе со слитками.

Томск
мошенники
пенсионерки
полиция
