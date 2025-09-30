Кокосовый пирог на скорую руку: готовим из 5 недорогих ингредиентов

Кокосовый пирог на скорую руку — это тот случай, когда минимальные усилия дают максимальный результат! Этот десерт не требует сложных навыков, дорогих ингредиентов или много времени — идеальный вариант для внезапных гостей или семейного чаепития.

Для его приготовления вам понадобится всего 5 недорогих ингредиентов: 200 г кокосовой стружки, 100 г сахара, 4 яйца, 50 г муки и щепотка ванилина. Отделите белки от желтков. Белки взбейте в крутую пену, постепенно добавляя сахар. Желтки смешайте с кокосовой стружкой, мукой и ванилином. Аккуратно соедините обе массы, перемешивая снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Выложите тесто в смазанную маслом форму и выпекайте при 180°C 25-30 минут до золотистого цвета.

Дайте пирогу полностью остыть в форме — это важно для его текстуры! Вкус получается невероятно нежным: пирог тает во рту, кокосовая стружка дает приятную сладость и легкую хрусткость, а ваниль добавляет теплые ароматные нотки.

