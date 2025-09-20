Тертый пирог с вареньем: готовится из продуктов, которые есть в доме у каждого

Тертый пирог с вареньем спасает, когда нужно быстро приготовить что-то сладкое к чаю. Его вкус — это идеальное сочетание рассыпчатой песочной крошки с хрустящей корочкой и сладкой фруктовой начинки с легкой кислинкой.

Рецепт: разотрите 200 г холодного сливочного масла с 200 г сахара, добавьте 2 яйца и щепотку соды, погашенной уксусом. Постепенно всыпьте 400 г муки и быстро замесите тесто. Разделите его на две части: одну уберите в морозилку на 15 минут, вторую распределите по дну формы. Сверху намажьте 200 г густого варенья (лучше смородинового или абрикосового), а замерзшую часть потрите на терке и равномерно посыпьте сверху. Выпекайте 30–35 минут при 180°C до золотистого цвета.

Пирог хорош как теплым, так и холодным: он не черствеет и станет хитом любого чаепития, а главное, готовится из продуктов, которые есть в доме у каждого.

